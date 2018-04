Werley diz estar pronto para voltar ao Grêmio na quinta

BOGOTÁ - O zagueiro Werley revelou nesta terça-feira que está preparado para reforçar o time do Grêmio no jogo desta quinta, contra o Independiente Santa Fé, em Bogotá, na Colômbia, pelas oitavas de final da Libertadores. Segundo ele, a lesão muscular na coxa direita, sofrida no dia 18 de abril, já foi superada.

"Fiz o exame e a lesão está cicatrizada", revelou Werley, em entrevista nesta terça-feira na Colômbia, onde o Grêmio já está concentrado desde a semana passada, para se adaptar melhor à altitude de 2,6 mil metros de Bogotá. "É um jogo importante. Todo jogador gosta de jogar", completou o zagueiro.

Werley voltou aos treinos na semana passada e vem mostrando um bom desempenho, o que deve garantir sua presença no time titular nesta quinta-feira, para formar dupla de zaga com Bressan. "Tenho certeza de que não vamos ter dificuldade de posicionamento e entrosamento", afirmou o zagueiro.

Como ganhou do Independiente Santa Fe por 2 a 1 no confronto de ida, há duas semanas, em Porto Alegre, o Grêmio precisa do empate nesta quinta-feira, em Bogotá, para avançar na Libertadores. "É um adversário difícil, mas temos totais condições de fazer um grande jogo", avaliou Werley.