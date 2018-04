Werley quer manter Atlético-MG perto do líder O Atlético Mineiro vai enfrentar o Corinthians, domingo, no Estádio do Pacaembu, em busca da quinta vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Além disso, o zagueiro Werley sabe da necessidade de seguir perto do Palmeiras, que lidera a competição com 36 pontos.