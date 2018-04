Werley vê disputa acirrada por vaga no Atlético-MG O zagueiro Werley terminou 2009 como titular da zaga do Atlético Mineiro, além de ter sido considerado um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro, mas não considera que está em vantagem na luta por uma vaga na equipe. Para ele, Welton Felipe, Samuel, Benítez e o recém-contratado Jairo Campos estão em condições iguais.