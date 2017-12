Wescley vai reforçar o Corinthians Kia Joorabchian pode estar brigando com o presidente Alberto Dualib, mas está longe de abandonar o projeto de parceria da MSI. Kia assinou nesta quarta-feira a décima contratação. Depois de Tevez, Sebá, Mascherano, Marinho, Marcelo Mattos, Roger, Carlos Alberto, Hugo e Gustavo Nery chegou a vez do jovem zagueiro Wescley, que estava atuando no Macabi Haifa, principal time de Israel. Wescley tem 21 anos, 1,82 m e 75 kg. Surgiu no Vasco e jogou o Mundial Sub-17 com a Seleção em Trinidad e Tobago. Foi eliminado nas quartas. E foi campeão mundial sub-20 nos Emirados Árabes. Foi titular do Vasco entre 2002 e 2004, quando foi para Israel. Disputou 61 partidas pelo time de São Januário e marcou quatro gols. Kia conseguiu o empréstimo por um ano e o jogador tem o passe fixado por um valor que só o presidente da MSI sabe. A contratação de Wescley é uma aposta de Kia. Ele está decepcionado com o desempenho dos atuais zagueiros. O fato de Wescley ter o estilo parecido com o de Anderson, que foi para o Benfica, animou não só Kia como o técnico Márcio. O anúncio oficial da contratação deverá ser feito apenas hoje. O jogador confirmou que estará treinando no início da próxima semana. Wescley ter apenas 21 anos estimulou Kia, que vê no jogador um investimento. O presidente Dualib sonhava com a chegada de Dininho, que está com 30 anos. O jogador pertence ao São Caetano, mas está atuando no Sanfrecce do Japão. Não houve acordo. Kia não viu o atleta com potencial de revenda. Kia Joorabchian ainda quer um artilheiro. Depois do fracasso das negociações com Vágner Love e França, Kia estuda a viabilidade de Washington, do Verdy Tokio, e outras opções que empresários estão lhe oferecendo. Quanto ao embate com Dualib, conselheiros tentam reaproximar Kia do dirigente. O presidente corintiano quer a garantia de que o responsável pelo fundo de investimento não apoiará qualquer outra pessoa para brigar com ele na eleição de janeiro. Kia se mantém calmo e sem vontade de apressar sua decisão de apoiar ou não Dualib em mais uma reeleição. O dirigente está no poder desde 1993