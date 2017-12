Wescley vem de graça para o Corinthians Só o zagueiro Wescley para achar que o Corinthians tem um ambiente ?calmo e de muita paz?. Mas ele tem bons motivos para dizer isso. "Pelo menos aqui eu posso ir a lugares cheios de gente sem medo. Em Israel eu vivia com medo dos atentados palestinos. O medo de bombas era constante", revela o jogador contratado do Maccabi por Kia Joorabchian para resolver a inconstância da zaga corintiana. "Ele terá um grande futuro aqui. Tem muitas características idênticas ao Anderson que foi para o Benfica e faz falta", elogiou o técnico Márcio. Se estava feliz por sair de Israel, o jogador demonstrava a forte orientação de Kia para não dar detalhes da transação que foi feita gratuitamente. Ele ficará por um ano no Corinthians e só se aprovar a MSI comprará o seu passe fixado, segundo conselheiros, em US$ 700 mil. "Nem sabia que tinha vindo de graça. É estranho porque eu era titular no Maccabi. Não tenho a menor idéia do motivo de o clube me liberar sem receber nada. Mas não vou procurar saber. O importante é que estou aqui no Corinthians, um dos melhores clubes do mundo." Ele começou no Vasco, foi convocado para as Seleções Brasileiras Sub-17 e sub-20. "Tive de sair do Vasco para jogar em Israel porque estava passando por grandes dificuldades financeiras. Não deu para esperar aparecer um grande centro da Europa. Precisava de dinheiro. Jogaria onde fosse. Israel acabou sendo uma grande experiência para mim. Amadureci por lá. Tanto que logo que cheguei de volta ao Rio de Janeiro eu me casei", afirma. Evangélico, Wescley aprendeu também a ser discreto em relação à religião em Israel. Só jogava futebol e evitava confrontos com ortodoxos. Seu medo era mesmo as bombas. "Os atentados eram comuns. Um dia eu fui parado por uma mulher que gritava muito em hebraico. Gritava e apontava uma sacola abandonada. Fiquei com muito medo. Nós dois pensamos em bomba. Depois veio outra senhora e pegou a sacola que estava cheia de roupas." Sobre a chance de jogar no Corinthians, na criticada zaga, Wescley não se preocupa. "Criticar zagueiros é normal no Brasil. A filosofia dos nossos times é sempre atacar. Estou pronto e acho que daqui uma semana terei condições físicas de jogar. Sem o menor problema." O zagueiro Marinho fez críticas à chegada do colega de posição. "Nunca vi esse jogador em campo. Tomara que seja bom. Quero é que parem de dizer que sou um perigo na nossa área", afirmou.