Wesley e Souza treinam e devem reforçar São Paulo no jogo de sábado

Os volantes Wesley e Souza voltaram a treinar nesta quinta-feira no São Paulo e devem ter presença garantida na partida contra o Joinville, no sábado, no Morumbi. A dupla foi desfalque nas últimas atividades do time até retornarem em trabalho comandado pelo técnico Milton Cruz em campo reduzido. Já o zagueiro Rafael Toloi continua como dúvida e ainda tenta se recuperar de lesão no ombro direito.

Wesley não treinou na quarta-feira por estar com febre. Já Souza se recuperou nos últimos dias de problemas na coxa direita e chegou a ficar fora da partida do último domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas. No treino desta quinta, a baixa do time foi o meia Centurión. O argentino não foi a campo para cuidar na academia de trabalhos de reforço muscular.

O destaque do treino em campo reduzido foi o atacante João Paulo. Recém promovido da base, o garoto fez ótimas finalizações, belo gols e demonstrou bastante vontade até para ajudar a marcação. O jogador, junto com o lateral-esquerdo Mattheus Reis, foi promovido nesta semana ao time profissional, mas durante os próximos finais de semana vão continuar disputando partidas da categoria sub-20.

O treino desta manhã não deu pistas da definição do time titular que enfrenta o Joinville, pelo Brasileirão. Na atividade, um dos times foi escalado com: Rogério Ceni; Bruno, Paulo Miranda, Edson Silva e Carlinhos; Denilson, Hudson, Wesley e Michel Bastos; Jonathan Cafu e Luis Fabiano. A outra equipe teve: Renan Ribeiro; Auro, Breno, Dória e Reinaldo; Souza, Rodrigo Caio, Thiago Mendes e Ganso; João Paulo e Alexandre Pato.