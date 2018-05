Wesley não joga mais em 2016 e Marco Aurélio diz que ele está desolado

O volante Wesley está desolado. Ele sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino da última quarta-feira, já foi diagnosticado e não poderá mais jogar nesta temporada. "Ele está mal", diz Marco Aurélio Cunha, diretor executivo do São Paulo. "Ficou nervoso e chateado com o diagnóstico", continua.

Tudo aconteceu quando ele subiu em uma bola com o zagueiro Douglas e caiu de mau jeito. Coincidentemente, a lesão é no mesmo joelho que já havia sido operado. "Mas não tem nada a ver com isso. Foi uma fatalidade. Fez um edema e vamos realizar novos exames", explicou Cunha.

Wesley teve uma contusão no ligamento colateral medial do joelho e o São Paulo ainda não sabe informar precisamente quanto tempo ele precisará para a recuperação. Mas a previsão inicial, de três a seis semanas, pode se estender. "Claro que isso atrapalha todo mundo, não é bom ficar parado dois meses", lembrou o dirigente.

O jogador passou por um período de muitas críticas no São Paulo, principalmente da torcida, mas preferiu tentar dar a volta por cima a deixar o clube e vinha sendo escalado com frequência. Quando precisou, jogou até de lateral e não estava comprometendo. Ele também tem evitado as entrevistas por preferir dar a resposta no campo. A lesão caiu como uma ducha de água fria para o jogador.