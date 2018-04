Wesley não vê problemas em ser ala no Atlético-PR

"Eu sempre atuei mais na frente. Mas o Lopes optou por me colocar na ala e estou querendo ajudar a equipe do Atlético em qualquer posição. Cabe ao Lopes ver onde eu posso render mais para o time", afirmou o jogador, querendo ser polivalente para ser sempre utilizado por Antônio Lopes.

Wesley acredita que está sendo mais bem marcado pelos adversários nos jogos do Atlético-PR. "Para os adversários estava sendo diferente me ver atuando pelo lado do campo. Como vinha sendo elogiado, passei a ser muito bem marcado. Mas vou sempre dar o meu máximo para ajudar", disse.