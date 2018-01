Wesley Sneijder deixa o Nice e acerta com o Al-Gharafa, do Catar

Durou pouco a passagem de Wesley Sneijder pelo futebol francês. Depois de um início de temporada apagado, o meia de 33 anos deixou o Nice e acertou com o Al-Gharafa, conforme informou o próprio clube do Catar nesta segunda-feira.

Embora vá atuar em uma liga de menor expressão, o holandês se mostrou entusiasmado com o novo desafio. "Tive muitas experiências únicas em minha carreira. Agora, estou pronto para um novo desafio", publicou o atleta em suas redes sociais, acrescentando que será importante desenvolver o futebol no país onde ocorrerá a Copa do Mundo de 2022.

Meia de grande destaque do futebol mundial, Sneijder despontou no Ajax, foi para o Real Madrid em 2007 e chegou à Inter de Milão em 2009, onde teve excelente desempenho. Nessa época, foi um dos principais jogadores da Holanda no vice-campeonato mundial de 2010. Fez, inclusive, um dos gols no duelo que eliminou o Brasil nas quartas de final.

Depois de deixar a Internazionale em 2013, ele permaneceu por quatro temporadas no Galatasaray, mantendo um relativo sucesso no futebol turco. Mas, no Nice, não conseguiu repetir o desempenho e acabou negociado com o Al-Gharafa.