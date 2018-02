West Bromwich abre investigação contra 4 atletas por roubo de táxi na Espanha

Um caso insólito resultou na abertura de um inquérito do West Bromwich contra quatro jogadores de seu elenco. Nesta sexta-feira, o clube da primeira divisão inglesa anunciou que está investigando estes atletas, que não tiveram os nomes revelados, por um incidente ocorrido na Espanha nesta semana.

O "incidente" citado pelo clube, no entanto, é a acusação de um roubo de táxi em Barcelona. A polícia regional da Catalunha confirmou à agência The Associated Press que os jogadores foram levados diante de um júri após terem sido acusados por um taxista de roubarem seu veículo.

De acordo com o acusador, ele estava do lado de fora de seu táxi quando percebeu que o veículo tinha sido levado, na última quinta pela manhã. O motorista garantiu que estes quatro atletas foram os responsáveis pelo roubo. A própria polícia, porém, explicou que não houve violência na ação.

"O clube pode confirmar que quatro jogadores do elenco principal estiveram envolvidos em um incidente durante os treinos desta semana na viagem à Espanha. O clube iniciou sua própria investigação sobre o incidente e os jogadores estão sujeitos ao rigor dos nossos procedimentos disciplinares internos", limitou-se a comentar o West Bromwich.

O clube é o último colocado do Campeonato Inglês, com 20 pontos em 27 partidas, e, até pela má fase, decidiu realizar treinos na Espanha ao longo desta semana. No sábado, a equipe volta a campo para enfrentar o Southampton, em casa, pela Copa da Inglaterra.