West Bromwich Albion demite Di Matteo na Inglaterra

Di Matteo, de 40 anos, estava no comando da equipe desde junho de 2009. "Esta foi uma decisão difícil, mas nós, a diretoria, acreditamos que é o caminho certo para dar ao clube a melhor chance de permanecer no Campeonato Inglês", afirmou o presidente Jeremy Peace em um comunicado oficial. "Nossa sequência de resultados ruins já tem mais de três meses e houve poucos sinais de que estava chegando ao fim".

Na última temporada, Di Matteo conseguiu o acesso para a elite do futebol inglês no West Bromwich Albion. "Se isso continuar por muito mais tempo, atingir nosso objetivo de nos manter no Campeonato Inglês se tornará cada vez mais difícil. É por isso que nos sentimos obrigados a agir agora", explicou o dirigente.

Depois de perder apenas dois de seus nove primeiros jogos no Campeonato Inglês, o West Bromwich chegou a sonhar com a classificação para a Liga Europa. Mas o time venceu apenas três vezes desde então e somou apenas um pontos nos seus três últimos jogos.

"O histórico do clube mostra que não tomamos decisões sem motivo,com Roberto sendo apenas o nosso quarto treinador em quase 11 anos", disse Peace. "Estamos em uma indústria baseada em resultados e senti que não tínhamos escolha e que tínhamos que agir agora".

O assistente-técnico Michael Appleton assumirá interinamente o comando do West Bromwich Albion. Ex-jogador, com passagem pela seleção italiana, que defendeu na Eurocopa de 1996 e na Copa do Mundo de 1998, Di Matteo atuou por clubes como Lazio e Chelsea. Como técnico, ele também dirigiu o MK Dons, da Inglaterra.