West Bromwich deixa lanterna no Inglês Com gols de Clement e Campbell, o West Bromwich bateu o Birmingham por 2 a 0, neste domingo, somou 21 pontos e deixou a lanterna do Campeonato Inglês para o Norwich. No outro jogo válido pela 29ª rodada, o Blackburn derrotou o Everton por 1 a 0 e somou 31 pontos, na 14ª colocação. A liderança é do Chelsea, com 71 pontos, oito a mais que o Manchester United.