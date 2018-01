West Bromwich surpreende o Everton O Everton, que briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, foi surpreendido neste domingo no complemento da 31.ª rodada do Campeonato Inglês: perdeu por 1 a 0 para o West Bromwich, um dos prováveis rebaixados da competição. O gol marcado por Gera, aos 18 minutos do segundo tempo, garantiu ao West Bromwich um ?leve respiro? na classificação, já que agora, com 27 pontos, o time passa a ser o antepenúltimo (18.º). Já o Everton fica na quarta posição, com 51 pontos, já fora da disputa do título de campeão. No outro jogo deste domingo, o Fulham ganhou por 3 a 1 do Portsmouth. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Inglês 2004/05.