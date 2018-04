West Bromwich tropeça e descola dos grandes no Inglês

Os seguidos tropeços do West Bromwich recolocaram as coisas em ordem no Campeonato Inglês. Agora as sete primeiras colocações são ocupadas pelos dois times de Manchester (City e United), os dois de Liverpool (Everton e Liverpool) e os três grandes de Londres (Arsenal, Chelsea e Tottenham). Isso porque o West Bromwich está com 34 pontos já caiu para o nono lugar. Já o Aston Villa, com 20, deixou a zona de rebaixamento.

Neste sábado, o congolês naturalizado belga Christian Benteke abriu o placar aos 12 minutos. Aos 31, o inglês Agbonlahor fez o segundo do Aston Villa. No segundo tempo, o norte-irlandês Brunt descontou e, a sete minutos do fim, o nigeriano Odemwingie deixou tudo igual.