West Ham anuncia que enfrentará a Juventus no Estádio Olímpico

Depois de 112 anos no Upton Park, o West Ham mudará de casa este ano. O tradicional clube londrino migrará para o Estádio Olímpico da cidade, utilizado nos Jogos de 2012. E para inaugurar seu novo lar, decidiu convidar um adversário de peso. A Juventus irá à Inglaterra participar da festa de abertura do estádio no dia 7 de agosto.

Além de inaugurar a nova casa do West Ham, a partida fará parte da pré-temporada de 2016/2017 dos clubes e, inclusive, valerá um troféu. David Sullivan e David Gold, que dividem a presidência do time londrino, avaliaram que a Juventus tem a grandeza necessária para um evento tão especial para os ingleses.

"Estamos muito felizes por estarmos marcando um dia tão monumental na história do West Ham trazendo um dos maiores clubes do mundo à nossa fantástica nova casa", disseram em comunicado. "Estamos muito empolgados e honrados por esta maravilhosa abertura contra um clube que preza por tantos valores que também prezamos aqui no West Ham."

Depois de servir como um dos principais palcos dos Jogos de Londres, em 2012, o Estádio Olímpico foi quase completamente reconfigurado, mantendo apenas a estrutura para o atletismo. Entre as alterações, sua capacidade foi ampliada para 60 mil torcedores.

"Sempre foi nossa intenção inaugurar o novo Estádio Olímpico com capacidade para 60 mil pessoas com uma partida que condissesse com a ocasião. E a visita do atual campeão italiano é exatamente isso", comentaram Sullivan e Gold. A Juventus conquistou pela quinta vez consecutiva o título italiano nesta segunda-feira, com a derrota do Napoli para a Roma por 1 a 0.

No próximo dia 10 de maio, o West Ham enfrenta o Manchester United no jogo que marcará o fim de sua trajetória de 112 anos em Upton Park. O clube venceu a disputa para ficar com o Estádio Olímpico e assinou um contrato de concessão por 99 anos com o órgão responsável pelo legado dos Jogos de Londres.