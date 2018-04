West Ham contrata o atacante Guillermo Franco

O clube britânico não deu detalhes da contratação do atacante, que participou da Copa do Mundo de 2006. Franco foi aprovado nos exames médicos e se disse "realmente contente por acertar com o West Ham. Meu sonho era vir ao Campeonato Inglês".

Além do Villarreal, Guillermo Franco passou por San Lorenzo, na Argentina, e Monterrey, no México. O West Ham, seu novo clube, está na 13ª colocação no Campeonato Inglês e vai enfrentar o Liverpool no sábado.