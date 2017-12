West Ham critica saída de Payet e faz promoção para tirar seu nome de camisas

A polêmica saída do meia francês Dimitri Payet ainda repercute, e muito, no West Ham. Depois de assinar contrato com o Olympique de Marselha no último domingo, o jogador não escapou das críticas do seu ex-clube. Nesta segunda-feira, David Sullivan, chefe executivo da equipe de Londres, disparou contra o atleta, que forçou a saída e acabou sendo vendido por 25 milhões de libras (cerca de R$ 98 milhões).

"O clube gostaria de registrar que está sinceramente desapontado que Dimitri Payet não mostrou o mesmo comprometimento e respeito ao West Ham quanto o clube e os fãs mostraram a ele, particularmente quando ele foi premiado com um lucrativo novo acordo de cinco anos e meio. Eu gostaria de deixar claro que não temos necessidades financeiras para vender nossos melhores jogadores e que a decisão de deixar Payet sair teve acordo com os desejos do técnico e os interesses na união do elenco", afirmou.

Payet comunicou à diretoria na semana passada que não queria mais jogador pelo clube inglês, acabou afastado pelo técnico Slaven Bilic e virou alvo da torcida, que realizou diversos protestos contra sua atitude. Nesta segunda-feira, o West Ham ajudou nisso ao anunciar uma promoção para qualquer torcedor que quiser tirar o nome do jogador da camisa do time. É só aparecer em qualquer loja oficial e trocar por uma sem o nome por 25 libras esterlinas (cerca de R$ 98), sendo que esta custa geralmente 55 libras esterlinas (R$ 215).

O meia francês foi apresentado nesta segunda-feira pelo Olympique de Marselha. O contrato de Payet será de quatro anos, com opção de renovação por mais um, o que poderá mantê-lo no clube do sul da França até 2022.