West Ham e Bolton empatam no jogo de domingo do Inglês Na única partida realizada neste domingo pelo Campeonato Inglês, West Ham e Bolton empataram por 1 a 1. Estava tudo certo para o West Ham garantir os três pontos diante de sua torcida. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos A equipe vencia por 1 a 0, gol de George McCartney aos 20 minutos. Mas aos 44 da segunda etapa, Kevin Nolan igualou o marcador e calou a torcida local. Com o resultado, o West Ham ficou na 11.ª posição, com 15 pontos. Já o Bolton tem 7 pontos, em 19.º lugar.