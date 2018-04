West Ham e Millwall são indiciados por tumulto

Os torcedores brigaram entre eles e com a polícia antes, durante e depois do jogo, realizado no dia 25 de agosto, em Upton Park. Além disso, um homem foi esfaqueado, ocorreram várias invasões de gramado e alguns jogadores foram vítima de cânticos racistas dos torcedores.

As acusações alegam que os times falharam na tentativa de conter a violência, as ameaças, provocações e ato racistas dos torcedores, além de terem permitido o arremesso de objetos no gramado no jogo, vencido pelo West Ham por 3 a 1. Os clubes têm 14 dias para a apresentação da defesa.