West Ham persiste até marcar no fim e bater o Sunderland pelo Inglês

O West Ham segue firme em sua busca por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. A equipe do leste de Londres persistiu em seu jogo até o fim e conseguiu vencer o Sunderland pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, na última partida deste sábado. Com o resultado, o West Ham fica com a nona posição na tabela de classificação, com 42 pontos, o que mantém o sonho da vaga na próxima edição da Liga Europa. O Sunderland permanece estacionado perto da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 26 pontos, um a mais do que o Burnley, primeiro da zona da degola.

Na etapa inicial, os dois times não apresentaram um jogo que pudesse representar a possível abertura do placar. Pelo lado do Sunderland, Jermain Defoe teve uma boa chance quando recebeu bom cruzamento na área, mas desperdiçou ao arriscar para fora. Na sequência, Diafra Sakho, do West Ham, foi acionado pelo alto e tocou de cabeça. A bola passou raspando a trave direita do time visitante.

Já no segundo tempo, aos 32 minutos, Patrick van Aanholt teve a oportunidade de abrir o placar para o Sunderland ao avançar pelo meio da defesa adversária. Mas o lateral-esquerdo chutou fraco para a defesa segura do goleiro Adrian.

O gol que definiria o duelo saiu no final. Aos 43, Diafra Sakho, novamente ele, recebeu belo passe de Noble. O atacante do Senegal arriscou então um voleio de perna direita e acertou o canto esquerdo do goleiro Pantilimon, definindo assim a vitória do West Ham em casa.