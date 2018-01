West Ham recebe multa milionária por Tevez e Mascherano A "nebulosa" contratação dos argentinos Carlitos Tevez e Javier Mascherano custou caro ao West Ham. Nesta sexta-feira, o clube inglês foi multado pela Premier League em US$ 11 milhões (cerca de R$ 22,5 milhões) por irregularidades na negociação, ocorrida em agosto do ano passado. A multa foi aplicada porque o West Ham negociou diretamente com o fundo de investimentos MSI, parceiro do Corinthians. Pelas regras da Premier League, nenhum clube pode promover negociações ou contratos que permitam a uma terceira parte interferir no futebol. Outro motivo que pesou para a decisão da Premier League foi o fato de o West Ham não ter conseguido revelar detalhes da negociação. Dos contratados, apenas Tevez continua na equipe. Mascherano foi para o Liverpool. Esta é a maior punição da história do futebol inglês, superando a multa de US$ 3 milhões (cerca de R$ 6,1 milhões) imposta ao Tottenham, em 1994, por irregularidades financeiras. Atualmente, o West Ham ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. No final do ano passado, o clube foi comprado por um grupo de investidores islandês.