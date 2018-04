West Ham se reforça com atacante do Livorno O West Ham reforçou seu setor ofensivo ao anunciar nesta sexta-feira a contratação do atacante Alessandro Diamanti, que estava no Livorno, da Itália. Com Dean Ashton contundido, a equipe inglesa passou a ser muito dependente de Carlton Cole nesta temporada. Agora, o técnico Gianfranco Zola tem mais opções para escalar a equipe.