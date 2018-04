Wigan encerra início perfeito do Chelsea; Manchester lidera

Titus Bramble marcou de cabeça e abriu o placar para o Wigan antes de Didier Drogba empatar a partida no início do segundo tempo. Cech então recebeu cartão vermelho por derrubar Hugo Rodallega na área e o colombiano converteu a cobrança de pênalti superando o goleiro reserva Hilario.

Paul Scharner marcou o terceiro do Wigan já nos acréscimos.

O Chelsea, que venceu suas seis primeiras partidas da temporada, ficou atrás do Manchester United pelo saldo de gols depois que o atual campeão derrotou o Stoke City por 2 x 0.

United e Chelsea têm 18 pontos em sete jogos.

Também aconteceram grandes vitórias para o Liverpool e o Tottenham Hotspur, que ocupam a terceira e a quarta colocação, respectivamente, com três pontos atrás dos líderes.

Fernando Torres marcou três vezes na goleada do Liverpool por 6 x 1 sobre o Hull City e Robbie Keane fez mais pelo Spurs, com quatro dos 5 x 0 sobre o Burnley.

O Arsenal subiu para o quinto lugar depois de vencer o Fulham por 1 x 0 com gol de Robin van Persie. A vitória foi conquitada graças a muitas defesas realizadas pelo goleiro Vito Mannone.

A tristeza do Portsmouth continua com a derrota em casa por 1 x 0 para o Everton, o que significa que o time perdeu todos os sete jogos desta temporada, no pior início na primeira divisão em 79 anos.

O Aston Villa perdeu por 2 x 1 para o Blackburn Rovers e encerrou a série de quatro vitórias seguidas na liga e o Bolton Wanderers bateu o Birmingham City por 2 x 1.

A primeira vitória do Wigna sobre o Chelsea no Campeonato Inglês foi um dia histórico para o novo técnico Roberto Martinez cujo time subiu para a metade da tabela.

O Chelsea tem pouco a reclamar do resultado e houve mais motivo de preocupação para Ancelotti quando o lateral esquerdo Ashley Cole foi carregado para fora do campo próximo ao final da partida.

Bramble ganhou tempo e espaço para marcar de cabeça para o Wigan aos 16 minutos do primeiro tempo, mas, depois de uma fraca primeira etapa, o Chelsea teve sorte dois minutos após o intervalo e Drogba marcou.

O jogo voltou para as mãos do Wigan aos seis minutos do segundo tempo, quando Cech agarrou as pernas de Rodallega e foi expulso.

O Manchester United teve dificuldades durante uma hora diante de um Stoke decidido, mas sua pressão surtiu efeito quando Ryan Giggs saiu do banco e furou a defesa adversária com um passe perfeito para Dimitar Berbatov marcar.