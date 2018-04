Wigan marca nos acréscimos, vence City e leva Copa da Inglaterra

LONDRES - Favorito absoluto à conquista da Copa da Inglaterra, o Manchester City foi surpreendido neste sábado. Diante de um Estádio Wembley lotado, o modesto Wigan fez história, venceu por 1 a 0 e conquistou seu primeiro título de importância em 81 anos de existência. O triunfo ganhou ainda mais aspectos de "contos de fadas" pelo modo como aconteceu, com o gol marcado por Watson somente aos 46 minutos do segundo tempo.

Pelo menos pelos próximos dias, a fraca campanha no Campeonato Inglês, que pode culminar no rebaixamento para a segunda divisão, será esquecida pelos torcedores do Wigan. A equipe é apenas a 18.ª colocada na competição, dentro da zona da degola, com duas rodadas pela frente, o que torna o feito deste sábado ainda mais impressionante.

Do lado do Manchester City, fica a decepção por uma temporada abaixo do esperado, sem títulos. A equipe, que contou neste sábado com seus principais nomes, como Tevez, Agüero, Yaya Touré, entre outros, caiu na primeira fase da Liga dos Campeões, foi eliminada na terceira fase da Copa da Liga Inglesa e terá que se contentar com o vice-campeonato no Inglês - seu rival, Manchester United, foi campeão com antecipação.

Foi também o primeiro título da carreira do técnico espanhol Roberto Martínez, que, neste sábado, não armou uma retranca, como esperado, e colocou seu Wigan em campo jogando de igual para igual com o poderoso Manchester City. A primeira etapa foi bastante equilibrada, com boas chances de gols para ambos os lados, mas as equipes foram para o vestiário com o 0 a 0 no placar.

Já na etapa final, o City foi para cima e perdeu grande chance com Agüero, logo no início, mas as pretensões da equipe foram atrapalhadas pela expulsão do lateral Zabaleta. Caldwell chegou a acertar em cobrança de falta, na qual surpreendeu e bateu direto para o gol. Quando parecia que a partida iria para a prorrogação, o Wigan chegou à vitória. Caldwell bateu escanteio para a área, Watson se antecipou à zaga e cabeceou cruzado, decretando o título.