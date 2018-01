Wilder deve estrear pelo São Paulo na próxima quinta-feira

O atacante Wilder Guisao deve estrear pelo São Paulo na próxima quinta-feira, cerca de um mês após ser contratado. O técnico Juan Carlos Osorio afirmou nesta sexta que o jogador tem sido preparado para entrar em campo pela primeira vez pelo clube na partida contra o Ceará, pela Copa do Brasil, no Morumbi.

"Temos como objetivo para ele o jogo de quinta-feira. Acho que será uma grande oportunidade", comentou Osorio durante entrevista coletiva. Wilder chegou por empréstimo do Toluca, do México, e tem vínculo por um ano. A contratação dele foi uma indicação do técnico. A dupla trabalhou junta no Atlético Nacional.

Como estava em pré-temporada no México, o jogador chegou ao São Paulo com a necessidade de fazer trabalhos de preparação física e nos últimos dias, passou a treinar junto com o restante do elenco sem precisar alternar com atividades na academia. O colombiano é uma aposta de Osorio para jogadas velozes pelos lados do campo.

A Copa do Brasil começa para o São Paulo já nas oitavas de final, com a partida ida na próxima semana e a volta já na semana seguinte, no Castelão. "Será uma grande oportunidade para todos e até para conhecer melhor o futebol brasileiro. O clube jamais ganhou essa competição e é muito importante para todos".