Wilder fica fora de treino do São Paulo, mas deve jogar clássico

O atacante colombiano Wilder Guisao desfalcou o treino do São Paulo nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O jogador recebe atenção especial da comissão técnica e, por cumprir um planejamento específico de treinos, ficou na academia durante a atividade e também não deve ir a campo nesta quinta. Porém, a tendência é que o atleta estreie no domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Emprestado pelo Toluca por um ano, Wilder estava em pré-temporada no México quando acertou com o São Paulo. O colombiano tenta recuperar o ritmo de jogo e por isso, concilia trabalhos no campo com atividades de reforço muscular na academia. O técnico Juan Carlos Osorio afirmou na última semana que pretende promover a estreia do atleta no clássico do próximo domingo, no Morumbi.

O São Paulo fez uma atividade tática de compactação nesta quarta. Durante uma hora jogadores trabalharam sem a presença dos jornalistas. A comissão técnica mudou a programação para quinta e decidiu fechar o trabalho. Na sexta, boa parte do treino também não terá a imprensa. Os cuidados com Wilder servem para compor o ataque, setor bastante desfalcado para o clássico, já que o time não poderá escalar Alexandre Pato, por questões contratuais, e Luis Fabiano, suspenso.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O treino teve a companhia dos dois filhos de Osorio. Sérgio, de 15 anos, e Juan Sebastián, de 12, se mudaram recentemente para o Brasil e passam boa parte do dia no CT da Barra Funda. Após a atividade, o filho mais novo brincou de embaixadas com o goleiro Rogério Ceni.