William acha que ganhou vaga de titular Os jogadores do Santos festejaram muito a goleada de 5 a 2 imposta neste sábado sobre o Criciúma. William autor de três gols, que lhe garante definitivamente a condição de titular do Santos era um dos mais animados. ? Fomos bem, deu para marcar os três e agora pensar no Cruzeiro, um jogo de seis pontos. Ele lamentou que o Criciúma tenha marcado o seu primeiro gol numa jogada de descuido da defesa santista, quando os jogadores foram comemorar com Fábio Costa. ? Nós nunca comemoramos um gol com o nosso goleiro e fomos até lá; infelizmente o adversário aproveitou para marcar?. O volante Renato autor de dois gols na partida, dedicou-os ao Roberto Carlos como haviam combinado durante a estada na seleção. Segundo ele, ? o Santos administrou o resultado no segundo tempo mas bem que tentou ampliar a vantagem?. Segundo ele o goleiro do Criciúma fez duas boas defesas, impedindo que o Santos marcasse outros gols. Fábio Costa lamentou o segundo tempo do jogo. ? Não conseguimos nos impor e poderíamos ter ganho de 8 ou 9?. O zagueiro Preto que substituiu o Alex estava satisfeito com a vitória:? aconteceu o que o professor Leão tinha pedido, que era para definir o jogo no primeiro tempo?.