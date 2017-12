William Barbio volta ao Vasco após dois anos e se diz amadurecido

O Vasco vai contar com a volta de um velho conhecido para a temporada 2016. O atacante Willian Barbio, que esteve todo o ano passado emprestado para a Chapecoense, sendo reserva no Brasileirão, será aproveitado pelo técnico Jorginho no Campeonato Carioca. Aos 23 anos, ele garante que volta amadurecido a São Januário.

"Cresci muito como jogador, na minha saída para outros times. Isso foi muito importante para mim. Agora volto mais maduro para o Vasco e quero mostrar meu amadurecimento para a torcida, ajudar o Vasco a buscar títulos e a voltar para a primeira divisão", afirmou Barbio em entrevista ao SporTV.

O jogador chegou ao Vasco em 2011, aos 18 anos, depois de se destacar no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. "Eu não joguei o ano de 2011, então achava que o Vasco não ia me querer. Acabou que, no final do ano, eles renovaram meu contrato", relembra.

Mesmo tendo jogado com alguma regularidade em 2012, Barbio foi emprestado em 2013 para o Atlético-GO. Voltou para ficar no Vasco no primeiro semestre de 2014 e em seguida foi repassado ao Bahia.

A fama de fominha também já faz parte do passado, ele garante. "Os centroavantes que jogam comigo sempre me agradecem muito, porque eu consigo fazer as jogadas em velocidade e cruzar para eles, ou deixar na cara do gol, para eles fazerem o gol."