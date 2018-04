William diz que título ficou difícil para o Corinthians

O empate no clássico entre Corinthians e São Paulo por 1 a 1, neste domingo, deixou o clube do Parque São Jorge com 38 pontos, doze atrás do líder Palmeiras. Para o zagueiro William, o resultado praticamente tirou a equipe da luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Agora ficou muito mais difícil [buscar o título], mas a equipe está de parabéns pelo que fez hoje e vai com tudo buscar, se não o título, uma posição honrosa, porque a torcida sempre comparece, como fez hoje (domingo)", afirmou William.

O Corinthians até iniciou bem o clássico contra o São Paulo, mas depois de fazer o gol, aos 20 do primeiro tempo, recuou em excesso e permitiu o empate do adversário na etapa final. A postura defensiva foi criticada pelo goleiro Felipe.

"Ficamos preocupados em apenas olhar e marcar", reclamou o goleiro, que isentou os zagueiros no gol marcado por Washington. "As vezes nem sempre é falha de marcação, mas qualidade da equipe adversária", completou.