William é o responsável pelos gols O centroavante William parece ter perdido o trauma dos tempos do técnico Emerson Leão, com quem não conseguiu se acertar, e nesta quarta-feira vai ter uma de suas melhores oportunidades no Santos. Num jogo considerado decisivo por todos na Vila Belmiro, ele vai substituir Deivid (suspenso) e ficará com a responsabilidade dos gols da equipe. Para isso, tem duas certezas: o gol marcado sábado contra o Paraná foi apenas o primeiro de muitos nesse seu regresso ao clube e que tem um apoio extremamente importante, o de Vanderlei Luxemburgo. O treinador santista pediu a contratação de William, que jogou o primeiro semestre na Coréia e nesta segunda fez elogios ao atacante. "É um jogador que a bola escapole e ele coloca para dentro. Gosto muito dele." Na primeira conversa que tiveram, Luxemburgo comentou a principal virtude que vê no atleta, a de ser um jogador que está sempre próximo ao gol. "Eu disse a ele que podia ajudar, melhorando o seu posicionamento e o William está começando a ficar bom", disse o técnico, ressaltando a dificuldade natural de adaptação do atacante que jogou seis meses na Coréia. William confirma a conversa. "O professor falou que me observava a distância e agora queria ver de perto. Está me dando essa oportunidade que não posso deixar escapar porque vem de um treinador de alta qualidade como ele." O centroavante conta nesta quarta com a possibilidade de jogar ao lado de Basílio, um jogador experiente, para manter o bom índice de gols do Santos. "É fácil fazer uma tabela com ele, que tem muita qualidade técnica e tenho a certeza que estaremos bem dentro de campo, fazendo as tabelas para que o gol saia." Mesmo que não seja por uma diferença grande de gols, ele acha que o importante é a vitória. "Se for de meio a zero, está muito bom." O jogador voltou há um mês da Coréia e encontrou um time diferente daquele que atuava no final do ano passado. "O grupo é forte, de nível alto e isso faz a diferença do Santos: sai o Robinho e o Deivid e o Basílio e o William entram nesse revezamento que faz com que a equipe mantenha a mesma qualidade durante a partida." No jogo contra o Paraná, William entrou com titular e jogou os 90 minutos. "Tive uma boa participação, cumpri bem a função tática de marcar a saída de bola deles, e esse gol veio para dar moral a mais. Isso e o aval do técnico Vanderlei só nos ajudam a subir cada vez mais de produção."