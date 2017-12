William ganha nova chance no Santos William perdeu as várias oportunidades que teve para se firmar como centroavante e foi substituído por Fabiano, que tem jogado improvisado no ataque santista. Mas domingo ele terá outra oportunidade de sair jogando, uma vez que o titular está suspenso. Com o desfalque também de Elano, Leão tem vai alterar um pouco o esquema de jogo do time e William não terá a responsabilidade de voltar para ajudar na marcação. "O professor Leão falou para que eu não saia muito da área porque ele entende que sou jogador de conclusão e não de armar jogadas". Tanto que no coletivo de hoje cedo ele ficou mais preso na área. "Eu fiz o pivô para os jogadores que vêem de trás", comentou o atacante. O fato de o campeonato já estar definido, com o Cruzeiro e o Santos ocupando as duas primeiras colocações, não é motivo de desestímulo para os jogadores, na opinião de William. "O Grêmio está com suas necessidades e nós vamos buscar a vitória como sempre buscamos". E tem outro ponto destacado por ele: "o jogo será na Vila Belmiro e não vamos dar moleza para eles". O que não desanima também o atacante é o constante noticiário de que o Santos procura um centroavante, enquanto ele e outros jogadores vão perdendo as chances que têm. "O Santos vem procurando um centroavante há muito tempo e, enquanto isso, eu e o Douglas vamos entrando, fazendo nossa parte. Acredito que não tenha necessidade de outros atacantes, pois nos empenhamos muito nos treinamentos e nas partidas", comentou, citando os nove gols que marcou no Brasileiro.