SÃO PAULO - O lateral-esquerdo William Matheus é o novo reforço do Palmeiras. O jogador assinou um contrato de quatro anos nesta quarta-feira e pode ser uma das novidades do treinamento que será realizado às 16h30, em um Spa em Itu, onde o time alviverde está concentrado.

O jogador tem 23 anos e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Ele chegou ao Palmeiras sem custos e será concorrente de Juninho para o setor. No ano passado, a lateral-esquerda foi um dos problemas do técnico Gilson Kleina, já que, além do titular ser muito inconstante, quando não esteve presente, o treinador teve que improvisar Marcelo Oliveira no setor.

William Matheus tem como empresário Meer Kauffmann, um dos agentes do zagueiro Lúcio, outro que está com negociação bem avançada e pode ainda nesta quarta-feira também ser confirmado como reforço.

Quem está com a negociação ainda mais adiantada é Mauricio Victorino, que estava no Cruzeiro, e chega ao Palmeiras como pagamento da renovação de contrato do atacante Luan, que permanece no clube mineiro até o fim do ano. O atacante Anselmo Ramon é outro que pode trocar o atual campeão da Série A pelo campeão da Série B.