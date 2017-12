William: o homem certo, na hora certa Ele não foi o melhor em campo, mas sua perna estava no lugar certo e na hora certa, entre dois zagueiros do Paysandu. Com um toque na bola, William salvou o Santos da derrota, aos 35 minutos do segundo tempo, demonstrando seu faro oportunista. Algumas vezes criticado até pela imprensa, ele provou seu valor no momento em que mais o time precisava dele. William entrou no segundo tempo, no lugar de Fabinho, e ainda teve um gol anulado pelo árbitro Wilson de Souza Mendonça, que marcou impedimento. Na opinião do técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador entrou na hora certa e anulou o contra-ataque do Paysandu. "É um jogador de quem eu gosto muito, pois ele bota a bola para dentro do gol. Passam duas bolas, ele bota uma, passam três, ele sempre bota uma", disse Luxemburgo. "A gente entrou em campo com o pensamento na vitória. Criamos várias oportunidades, mas não conseguimos marcar o gol dos três pontos. Infelizmente, a bola não entrava. Isso não pode acontecer nos próximos jogos que ainda temos, todos fora de Vila Belmiro", disse William. De acordo com o jogador, o Santos está fazendo sua parte, brigando pela bola, criando chances, mas também terá de torcer por um tropeço do Atlético do Paraná. O atacante reclamou do jogo truncado pela arbitragem, prejudicando principalmente o Santos. "Levei um soco nas costas de um jogador do Paysandu, pensei que o árbitro iria expulsá-lo, mas nada aconteceu, ou seja, foi mais um prejuízo para nossa equipe", destacou. Ao descrever o gol, William disse que percebeu que a defesa do Paysandu tentava sair quando a bola foi lançada para a área. "Eu vi que o zagueiro tentou se antecipar no primeiro pau, acompanhei o lance e estiquei a perna, mandando a bola para dentro."