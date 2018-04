William pede melhora do Corinthians no segundo turno

Depois do título do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do bom início de Campeonato Brasileiro, o Corinthians sentiu as negociações de André Santos, Cristian e Douglas, além da contusão de Ronaldo, e caiu de produção no primeiro turno da competição nacional. Para o capitão da equipe, William, a equipe precisa se reerguer e ter um aproveitamento melhor no segundo turno.

"Nossa meta é, na pior das hipóteses, somar mais pontos do que no primeiro turno. É o mínimo que devemos fazer", afirmou o zagueiro, apostando na qualidade da equipe para subir na classificação. "Espero que o time tenha uma retomada, pois sabemos que podemos brigar por coisas melhores".

Depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, domingo, o Corinthians subiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos conquistados. No primeiro jogo do segundo turno, a equipe terá difícil confronto contra o Internacional, terceiro colocado, em Porto Alegre.