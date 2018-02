William Pottker marca dois e comanda goleada do Inter sobre o São José-RS

O Internacional não tomou conhecimento do São José e venceu por 4 a 0 nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio, em duelo antecipado da 10.ª rodada do Campeonato Gaúcho. Após seis jogos disputados, o time colorado subiu para a terceira colocação, com 12 pontos, a um de distância do líder Caxias, que tem uma partida a menos.

O São José caiu para o quarto lugar, com dez. As equipes agora voltam a campo pela sétima rodada, já que a sexta rodada foi adiada para o início de março. Na próxima quinta-feira, o Internacional recebe o Juventude, no Beira-Rio. O São José jogará na quarta-feira, contra o Avenida, também em casa.

O destaque da goleada desta quinta-feira foi o centroavante William Pottker, com dois gols. D'Alessandro e o zagueiro Klaus, no último minuto da partida, também marcaram e garantiram o quarto triunfo da equipe na competição.

O centroavante Leandro Damião completou 200 jogos com a camisa do Inter, recebeu uma placa em homenagem antes de a bola rolar, mas a data comemorativa não lhe trouxe sorte. O jogador passou mais um jogo em branco e continua sem balançar as redes em 2018.