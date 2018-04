William Potker volta a treinar no Inter e deve ser relacionado contra Vitória

O atacante William Pottker foi a principal novidade no treino do Internacional nesta segunda-feira. O jogador foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de uma lesão muscular sofrida em fevereiro.

A expectativa é que ele seja relacionado e fique na reserva no primeiro jogo da série de três confrontos contra adversários baianos. O elenco colorado recebe o Vitória na quarta-feira, às 19h30, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. No domingo, novamente em casa, encara o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro. E na outra semana visita o Vitória no duelo de volta.

Quem também está recuperado de lesão e deve ficar no banco de reservas é o goleiro Danilo Fernandes. No treino desta segunda-feira, o técnico Odair Hellmann optou por Marcelo Lomba na formação titular. Já Leandro Damião, que recupera de um problema cervical treinou em separado.

A equipe que iniciou o trabalho tático desta segunda-feira contou com: Lomba; Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Rossi, D'Alessandro e Patrick; Roger. O elenco do Internacional volta a treinar na tarde desta terça-feira, no estádio do Beira-Rio, palco das próximas duas partidas.