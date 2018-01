William quer aproveitar chance no Santos O centroavante William, 20 anos, está tendo nova oportunidade para se firmar como centroavante titular do Santos e espera desta vez corresponder. Lançado junto com Diego no ano passado, foi ficando para trás, desperdiçou as chances e agora acha que é o seu momento. "Cada oportunidade que você ganha é sempre a chance de sua vida", disse ele, anunciando que, daqui para a frente, fará a movimentação que o técnico Emerson Leão vem exigindo e participará mais das jogadas, além de estar sempre presente na área, o que já é uma de suas características. Leia mais no O Estado de S. Paulo