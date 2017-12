William salva o Santos e desabafa O gol salvador, aquele que impediu a escapada do Atlético-PR, foi marcado por um dos jogadores mais contestados do Santos. William, que entrou no primeiro tempo no lugar de André Luiz, quando o Santos perdia e o Goiás tinha um jogador expulso, acertou bela cabeçada no último minuto. E desabafou. ?O pessoal me persegue mesmo antes de eu entrar. Eles têm de entender que não sou jogador de ficar me mexendo para os lados. Fico na área e consegui fazer o gol. Estava engasgado com a torcida.? Vanderlei Luxemburgo apoiou William, mas aproveitou para uma repreensão. ?Jogador que fica preocupado com a torcida não pode jogar em time grande. Ele tem de ficar atento ao jogo. Teve três chances e fez uma. Ele é um jogador desse tipo. Temos de apoiar esses jogadores jovens, como o William e o Marcinho.? Para Marcinho, também sobrou a tática morde-assopra. ?Ele é talentoso, mas ainda não tem o espírito de um time grande. Quando tiver, pode ser titular.? A vitória sobre o Goiás foi comemorada por Luxemburgo. Ele enumera as razões. ?Enfrentamos um time muito bom, qualificado. Eles estão lutando pela Libertadores e isso mostra a força do Goiás. E saíram na frente. Eu perdi o Elano e já não tinha Robinho, Ricardinho, Preto e Zé Elias. Quer dizer, fica faltando talento, fica mais difícil virar o jogo. Mas, conseguimos. Foi muito importante a gente ter vindo antes e se acostumar com o gramado e as dimensões do campo.? O técnico do Santos promete maior aplicação ainda no Brasileiro. ?Não estamos mais na Sul-Americana e vamos ter o mesmo tempo de preparação dos outros times. Uma semana por jogo. Isso vai se bom para nós.?