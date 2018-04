William se espelha nos ídolos Cafu e Lahm para brilhar na seleção olímpica

Cafu, campeão do mundo em 2002, e Philip Lahm, campeão em 2014. Os dois laterais, capitães de suas seleções e que levantaram a taça nas conquistas de Brasil e Alemanha, respectivamente, são as inspirações de William. O jogador do Internacional e da seleção olímpica admitiu que ambos estão entre os seus ídolos.

"Tenho alguns. Um deles é o Cafu. Ele ergueu uma Copa do Mundo. É um sonho. Mas tem o Philip Lahm, que admiro muito", revelou na tarde desta segunda-feira, em entrevista na Granja Comary. "Se eu fizer um pouquinho do que eles fizeram, já estarei satisfeito."

William considera que o bom ambiente é um dos principais trunfos da seleção que vai tentar conquistar a medalha de ouro nos Jogos do Rio. Ele não conhecia vários dos jogadores com os quais está convivendo, e teve uma surpresa bastante agradável. "O clima aqui é sensacional. Todo mundo brinca, conversa. O clima é impecável e vai ajudar muito. A amizade fora de campo fortalece muito dentro de campo."

Ele também está gostando bastante dos métodos de trabalho do técnico Rogério Micale e destaca o fato de os jogadores saberem com antecedência o que será treinado. "Um dia antes o professor acaba colocando a teoria do treino no WhatsApp. Como temos pouco tempo de trabalho, quanto mais conversarmos, melhor vai ficar. Quando chegamos ao treino, sabemos o que temos de fazer."