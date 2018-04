William Thiego volta a treinar na lateral do Grêmio

A atividade foi a última do Grêmio antes da viagem para Goiânia, que acontecerá nesta tarde. No sábado, a equipe ainda vai realizar um treinamento, mas a tendência é que o time que trabalhou nesta sexta-feira seja escalado no confronto com o Goiás, domingo, no Serra Dourada.

Assim, o Grêmio deve entrar em campo com: Victor; William Thiego, Rafael Marques, Rever e Bruno Collaço; Adilson, Fábio Rochemback, Souza e Tcheco; Jonas e Maxi López. O confronto é decisivo para as pretensões do time gaúcho, que está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos.