William valoriza elenco e metas do Corinthians em 2010

Com mais de 30 jogadores no seu elenco principal, o Corinthians terá que deixar alguns deles fora da lista de inscritos para a disputa da Libertadores, principal objetivo do clube no ano do seu centenário. Assim, o zagueiro e capitão William promete conversar com os atletas que não forem lembrados por Mano Menezes.

"Diremos primeiramente que a lista não é definitiva e que não estar agora não significa que não estará mais para a frente", afirmou William, preocupado em manter todos os jogadores do Corinthians motivados para a temporada.

O zagueiro ressaltou que o Corinthians também quer conquistar o bicampeonato paulista em 2009. "O mais importante é entender que esses jogadores são, acima de tudo, do Corinthians e estão no grupo. Não vamos abrir mão do Estadual também", disse William.