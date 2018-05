Willian Arão rejeita abatimento com derrota e projeta reação no Flamengo A derrota do Flamengo para o Vasco, no último domingo, não vai tirar a confiança do time para a sequência da temporada. Foi o que garantiu, nesta segunda-feira, o volante Willian Arão, destacando que o foco já está no próximo compromisso, o duelo de quarta com o América Mineiro, em Cariacica, pela Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio.