Willian brilha, Palmieri dá assistência e Chelsea avança na Copa da Inglaterra

O Chelsea contou com grande atuação de Willian e um primeiro tempo arrasador para golear o Hull City, em casa, e avançar às quartas de final da Copa da Inglaterra. Nesta sexta-feira, o meia brasileiro marcou dois belos gols e contribuiu para o tranquilo triunfo por 4 a 0.

Não bastasse o dia inspirado de Willian - que ainda acertou uma bola na trave -, o Chelsea viu outro brasileiro se destacar nesta sexta. Em sua estreia pelo clube, o lateral Emerson Palmieri, ex-Santos e naturalizado italiano, deu a assistência para o gol de Giroud, o primeiro do francês pela nova equipe.

Dominante, o Chelsea não demorou para selar a classificação diante de sua torcida. Com apenas um minuto, Giroud roubou no meio de campo e a bola sobrou com Willian. O brasileiro dominou já cortando o zagueiro e bateu de canhota, no ângulo direito do goleiro, para fazer um golaço.

Aos 26, Fábregas recebeu no meio de campo e deu lançamento preciso, de primeira, para Pedro. O atacante dominou com estilo e tocou na saída do goleiro. Só que o dia era mesmo de Willian. Cinco minutos depois, ele recebeu de Giroud na intermediária e chutou de longe, sem muita força, mas com precisão suficiente para matar o goleiro.

Ainda deu tempo para o quarto gol na primeira etapa. Aos 41 minutos, Emerson Palmieri recebeu pela esquerda, colocou entre as pernas do marcador e tocou para Giroud, que desviou de canhota para a rede.

Só então o Chelsea diminuiu o ritmo e viu o Hull City crescer no segundo tempo. Aos três minutos, Harry Wilson invadiu a área pela direita e foi calçado por Fábregas. Meyler bateu o pênalti no canto direito de Caballero, que caiu para defender e garantir o resultado.

Na outra partida do dia pela Copa da Inglaterra, o Leicester teve bem mais dificuldade, mas também passou pelo Sheffield United, em casa. Com o gol solitário do artilheiro Jamie Vardy, a equipe venceu o rival por 1 a 0 e avançou às quartas de final do torneio.