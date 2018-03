Willian diz que experiência do elenco ajudará o Palmeiras na Libertadores

O atacante Willian, do Palmeiras, afirmou nesta quarta-feira que a bagagem do time em disputas de Copa Libertadores pode ser primordial para a campanha do time na competição deste ano. A estreia será nesta quinta, em Barranquilla, onde a equipe do técnico Roger Machado enfrenta o Atlético Junior, pela primeira rodada da fase de grupos.

+ Tabela da Copa Libertadores 2018

+ Palmeiras fecha treino antes de estreia

Artilheiro do time no torneio do ano passado, Willian disse que a eliminação nas oitavas de final para o Barcelona, do Equador, contribuiu para a preparação para este ano. "No ano passado, nosso elenco já era muito bom e acabamos perdendo a vaga nos detalhes. Nesta temporada, nosso grupo ficou, ainda mais, fortalecido, conta com jogadores de muita qualidade e com bastante experiência", disse.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos 30 inscritos pelo Palmeiras na competição, somente quatro jogadores jamais disputaram a competição e cinco já foram campeões do torneio. Um desses antigos vencedores é o próprio Willian, que em 2012 participou da campanha do Corinthians e voltou a jogar a torneio em outras três edições. No total, são 33 partidas disputadas na Libertadores.

"Alguns de nós já conquistaram a Libertadores e outros já participaram do torneio diversas vezes. Essa bagagem é fundamental para a nossa equipe entrar focada e preparada para os desafios ao longo da competição", afirmou Willian, que tem seis gols marcados no torneio, quatro deles pelo Palmeiras, em 2017.

Willian alertou que o primeiro jogo da competição sempre representa um desafio. "Estreia sempre é mais complicada. O primeiro jogo de uma competição é muito importante para dar confiança para a sequência do campeonato e nós sabemos que será um duelo bem complicado", disse. Ao contrário do Palmeiras, o time colombiano já vem de quatro partidas disputadas por fases prévias.