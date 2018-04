Willian José assina até 2014 e espera brilhar no Santos

Willian José já vinha treinando no Santos, mas o clube preferiu aguardar a assinatura do contrato após a realização de exames médicos para oficializar a sua chegada. No novo clube, ele deverá disputar a condição de titular com o também recém-contratado Henrique e Miralles.

"Era uma vontade minha atuar no Santos. Achei ótima a estrutura e fiquei encantado com o CT. Espero que essa alegria me dê inspiração, para que possa brilhar no Santos FC. Agora que deu certo minha negociação aqui, espero brilhar e dar muitas alegrias ao torcedor", disse o atacante, em entrevista à Santos TV.

Willian José não foi regularizado a tempo de participar da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Flamengo, em Brasília. A expectativa, porém, é para que o atacante possa jogar na próxima quarta-feira, quando o time vai encarar o Botafogo em Volta Redonda, pela segunda rodada do torneio nacional.

Revelado pelo Grêmio Barueri, Willian José se destacou em 2011 nas conquistas do Sul-Americano e do Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Ele também atuou pelo São Paulo antes de chegar ao Grêmio no início deste ano. O centroavante lembrou que o Santos tentou contratá-lo anteriormente. "Poderia ter vindo no final do ano, mas não chegaram a um acordo com o Maldonado", disse.