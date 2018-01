Willian José assina com Las Palmas e jogará na 1ª divisão da Espanha

Willian José marcou um gol no playoff do acesso, mas não conseguiu levar o Zaragoza à primeira divisão do Campeonato Espanhol. O atacante, entretanto, vai realizar o sonho de jogar na elite da Espanha. Afinal, assinou contrato com o Las Palmas, exatamente o clube responsável pela eliminação da sua equipe na temporada passada.

O atacante de 23 anos, com passagens por São Paulo, Santos e Grêmio, cresceu na reta final da segunda divisão da Espanha, em junho, marcando cinco gols nos últimos sete jogos da temporada. Mas o brasileiro passou em branco exatamente no jogo que selou o acesso do Las Palmas e o fracasso do Zaragoza.

Nesta segunda-feira, chegou ao Las Palmas. "O ambiente do estádio de Grã-Canária na partida de volta do playoff me fez lembrar minha estreia no Maracanã. Foi importante na minha decisão de vir. Estou muito feliz de estar na primeira divisão", disse ele, em sua apresentação.

Willian José estreou no futebol profissional pelo Grêmio Barueri, em uma derrota para o Botafogo no Maracanã, no Brasileirão de 2009. Foi campeão sul-americano e mundial no sub-20, passou sem brilho pelo Grêmio e era reserva do Santos quando foi contratado pelo Real Madrid B. Ele até jogou com Mourinho no time principal do Real, mas por apenas 21 minutos.

O Las Palmas não disputa a primeira divisão desde a temporada 2001/2002, tendo estado na elite apenas duas vezes desde que Willian José nasceu, em 1991. O clube fica nas Ilhas Canárias, arquipélago espanhol localizado próximo ao Marrocos, no Oceano Atlântico. Desde que o Tenerife caiu, em 2010, a região não tinha um time na primeira divisão da Espanha.