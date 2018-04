Willian José é comparado a Neymar por jornal espanhol

SÃO PAULO - Recém-chegado ao time B do Real Madrid, Willian José ganhou destaque nesta quarta-feira ao ser comparado com Neymar pelo jornal Mundo Deportivo, da Espanha. Na publicação, o periódico ressalta o fato de Willian José chegar ao time madrilenho depois de deixar o Santos, além de mencionar o mesmo gesto feito pelos atacantes em algumas comemorações - a letra 'T', feita com os braços.

Dessa forma, o jornal espanhol trata Willian José como "o imitador de Neymar". A reportagem, no entanto, comete um equívoco ao dizer que os jogadores são cariocas. Neymar nasceu, na verdade, em Mogi das Cruzes. O novo atacante do Real Madrid B, que é dois meses mais velho que o craque do Barcelona, é natural de Porto Calvo, em Alagoas.

Willian José chega ao Real Madrid B após passar pelo Barueri (entre 2009 e 2010) e pelo São Paulo nas temporadas 2011 e 2012. No ano passado, o atacante vestiu as camisas de Grêmio e Santos, sem conseguir se destacar. O Deportivo Maldonado, clube uruguaio, detém os direitos econômicos do jogador.

Segundo o próprio Willian José, o projeto é o mesmo de Casemiro. O volante começou na equipe B, mas conseguiu subir para o time principal. É uma grande oportunidade para a minha carreira e espero aproveitar da melhor maneira", disse.