Willian José se diz preparado para disputa no São Paulo

"Eu vejo uma disputa muito boa. Eu vou continuar trabalhando forte como eu fiz no ano passado no Prudente e agora com a camisa da seleção. Assim, conseguirei dar uma sequência neste trabalho e ter condições de brigar por uma vaga de titular", declarou.

Willian participou da campanha que levou a seleção brasileira sub-20 ao título do Sul-Americano da categoria, disputado no Peru. Lá, teve ao seu lado Lucas, Bruno Uvini e Casemiro, seus atuais companheiros no São Paulo. "Isso vai me ajudar bastante. Também já joguei com o Fernandinho e Xandão no Barueri. Ajudará sim o fato de eu ter passado este períodos com os meninos lá no Peru. Este período juntos foi muito proveitoso para eu chegar bem no São Paulo", afirmou.

O atacante ainda revelou que sempre sonhou em jogar na equipe do Morumbi. "Foi um sonho realizado muito cedo. Sempre tive esta vontade grande de jogar um dia pelo São Paulo, mas não poderia imaginar que aconteceria agora em minha carreira. Outros clubes da capital tinham interesse, mas a decisão de ir para o São Paulo foi minha", completou.