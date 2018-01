Willian lamenta desentrosamento e prevê evolução do Cruzeiro para 2016

"Esperava que esse ano fosse melhor do que foi, infelizmente as coisas não aconteceram como a gente queria, tanto para mim quanto para o conjunto do Cruzeiro. As circunstâncias que vivemos, perto da zona de rebaixamento, eu no banco em algumas partidas e nem entrando em alguns jogos, isso tudo foi uma fase de aprendizado", declarou o atacante Willian em entrevista publicada nesta quarta-feira no site do clube.

Para o jogador, o desentrosamento após a saída de tantos atletas foi o principal motivo para a queda de rendimento do time. "Ninguém desaprende a jogar futebol, tínhamos um entrosamento interessante quando jogávamos com o Ricardo Goulart e com o Everton Ribeiro. O próprio Dedé, que é zagueiro, sabia para onde eu iria correr em campo. Então, esses detalhes fazem diferença. Esse conjunto, essa união e esse entrosamento que tivemos em 2013 e 2014 foi o diferencial da equipe."

Mas a evolução cruzeirense na reta final de 2015, quando a equipe chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores, anima o jogador para a próxima temporada. "Sofremos muito esse ano, levou um tempo para o grupo se entender, se fortalecer. Eu mesmo não consegui entrar bem nos jogos, mas sempre continuamos trabalhando para melhorar. Então, espero que o ano de 2016 seja de conquistas, é isso que o Cruzeiro precisa e merece, por toda estrutura que nos oferece", comentou.