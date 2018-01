Willian pede manutenção de ´medalhões´ no Corinthians A diretoria corintiana aguarda apenas a chegada de um novo comandante para dar início à reformulação do elenco. Quem aceitar dirigir o clube - o prazo para o acerto é a próxima segunda-feira - receberá, de cara, a informação que Marcos Tamandaré, Wellington, Daniel e Gustavo estão fora dos planos. Magrão voltará ao Japão. Há, ainda, a possibilidade de Roger, Jean Carlos e Marinho serem dispensados. Marcelo Mattos está sendo oferecido ao futebol europeu. Sobrariam só os garotos do terrão. Desde agora, porém, os meninos da base já fazem lobby para que tal reformulação não seja tão complexa. ?Ficaríamos com um time muito inexperiente. Para estarmos fortes e competitivos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, temos de fazer uma mescla com atletas maduros?, prega o meia Willian, de 18 anos. ?Hoje, nos garotos precisamos muito de atletas como o Magrão, o Marcelo Mattos e o Marinho. Só com esta mistura é que chegaremos às finais?, seguiu. Enquanto nada é definido, o técnico interino Zé Augusto vai servindo de psicólogo. ?Depois da vitória contra o América [2 a 0 sábado, no Pacaembu], tive uma boa conversa com o Marinho [bastante ofendido pela torcida] no jantar. Disse a ele que estas vaias ele tem de encarar como incentivo?, informou. O zagueiro estava chateado pela falta de reconhecimento para com ele e com Roger após um bom desempenho diante do América. ?Estamos dedicando o máximo possível?, desabafou Marinho. Zé Augusto também fez questão de dar moral ao meia Roger. ?Ele jogou demais e foi um dos responsáveis por nossa vitória. pedi calma pois sei que ele ainda dará muitas alegrias aos corintianos?, enfatizou o treinador.